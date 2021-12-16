«Лиловые тигры»: маркетологи о самых ожидаемых новогодних подарках

Конверты с деньгами, одежда и «наборы здоровья» — дорогие лекарства и антисептики — стали самыми ожидаемыми подарками на Новый год, заявил член Гильдии маркетологов России Николас Коро. Эти предметы делят первую строчку рейтинга «вишлиста» россиян. На втором месте парфюмерные товары, на третьем — наборы продуктов.

По словам Коро, эти две позиции вернулись в пятёрку рейтинга спустя много лет. Четвёртую строку в списке ожидаемых подарков занимает алкогольная продукция, однако у неё есть шансы подняться на первое или второе место из-за грядущих предновогодних скидок. На пятом месте среди желанных подарков — книги.

Маркетолог добавил, что в этом Новом году в тренде будут «символьные» подарки. В частности, это предметы и упаковка в виде тигров, а также тигровых расцветок. Он отметил, что в моде славянская и ведическая атрибутика, предметы народных промыслов и лиловый цвет.

У нас сейчас начинающийся бум народных промыслов. Поэтому тренд вышивок, рушников, рубах, расписных чаш настолько входит в моду, что мы видим и резкое повышение цен от 50% и выше на всё. В мировых трендах — новый цвет сезона 2022. Это цвет полевого колокольчика. Лиловый цвет. И я уверен, что через неделю появятся лиловые тигры, лиловая тигровая раскраска, — сказал Коро.

Ранее астрологи рассказали, в чём встречать 2022 год, год Водяного Тигра по восточному гороскопу. Так, это может быть одежда нежно-голубого, фиолетового, ярко-синего или натурального зелёного цвета для женщин, костюмы синего, коричневого, песочного, бирюзового, фиолетового и золотого цвета — для мужчин.