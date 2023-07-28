Стало известно, сколько россиян хотят сменить работу «Авито Работа»: 46% россиян хотели бы поменять работу в этом году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почти половина россиян (46%) хотят сменить место работы в этом году, сообщили NEWS.ru в пресс-службе проекта «Авито Работа». Там провели опрос более 10 тысяч работающих граждан страны. Наиболее склонными к переменам оказались зумеры (рожденные с 2001 года) и миллениалы (родившиеся с начала восьмидесятых по начало нулевых). Почти половина из них ответили, что в скором времени планируют сменить компанию.

Почти половина (46%) россиян хотели бы сменить место работы в текущем году, большинство из них — представители бьюти-сферы (42%) и автомобильного бизнеса (41%), — сообщили в пресс-службе.

Работающие россияне хотят сменить не только место трудоустройства, но и сферу: 51% опрошенных сотрудников хотели бы освоить другую профессию в перспективе. Больше всего переобучиться желают респонденты, занимающиеся административной работой (43%).

Когда-то постоянство было залогом успеха на рынке труда. Стаж в одной компании и по одной специальности был символом преданности и надежности. Менее чем за десятилетие ситуация в корне изменилась. Во многих сферах рекрутеры больше не смотрят с опаской на перечень строк в графе «прошлое место работы». Теперь это демонстрирует богатый опыт в различных отраслях и широкий кругозор кандидата, — комментирует управляющий директор Авито Работы Артем Кумпель.

Ранее сообщалось, что треть работающих россиян не имеют автомобиля в семье. Чаще других такой ответ давали молодые люди в возрасте 18–24 лет (49%) и жители небольших (до 100 тысяч человек) населенных пунктов (36%). Среди городов-миллионеров лидером по автомобилизации стал Челябинск. Москва оказалась лишь на третьем месте.