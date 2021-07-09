Власти прокомментировали дефицит красной икры

Глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков заявил, что проблему нехватки в магазинах красной икры можно будет решить к осени. Когда производители предложат больше этого продукта, цена на него снизится, пишет РИА Новости.

Министр заметил , что в возникшем дефиците виновата плохая путина в 2020 году — продукцию распродали слишком быстро. Кроме того, именно в прошлом году рыбаки жаловались на плохой улов, однако уже в этом году говорят, что рыбы достаточно много и «икрой накормят всех».

Чиновник подчеркнул, что искусственно регулировать рынок сложно. Если судить по опыту Советского Союза, то такие меры приводили только к большему дефициту продукции, чего допустить нельзя. В результате рыболовная сфера стала наращивать обороты — создавать новые флоты, строить заводы на берегах рек. Таким образом удастся покрыть спрос на рынке рыбы.

Ранее глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков заявил, что ведомство надеется на введение авиакомпаниями ограничений на перевозку икры в ручной клади без документов с Камчатки.