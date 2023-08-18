Стало известно, как подорожают цветы ко Дню знаний Эксперт Сафронова: цветы подорожают более чем на 20% к 1 сентября

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Цветы в рознице к 1 сентября подорожают больше, чем на 20% по сравнению с текущим уровнем, заявила NEWS.ru президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова. По ее словам, точный процент подорожания сейчас прогнозировать сложно из-за скачков курса, но отметила, что основная часть цветочного импорта поступает в Россию из Голландии.

То, что перед праздниками всегда наблюдается ажиотажный спрос на цветы и цены повышаются — это было, есть и будет. И это не не только у нас, но и во всем мире. Ежегодно на фоне ажиотажного спроса цены поднимаются в пределах 20%, но в этом году, конечно, эта цифра будет выше. А вот на сколько — сказать очень сложно, потому что курс скачет без конца. Но уже сам факт того, что евро стоит больше 100 рублей, говорит о многом, — сказала Сафронова.

Она также отметила, что санкции усложняют и производство цветов в самой России, потому что теплицы вместе с оборудованием и саженцами закупаются за рубежом.

В апреле 2022-го года Евросоюз ввел пятый пакет санкций. В нем среди прочего запрещалось доставлять в Россию посадочный материал для цветоводства. То есть луковицы, клубни, привитые и непривитые розы, рододендроны, азалии, иные части растений. В регламенте совета ЕС отмечалось, что компетентные органы государств—членов Евросоюза могут сами разрешить поставки товаров из этого перечня, если решат, что те или иные позиции необходимы для гуманитарных целей.