Стали известны самые продаваемые в РФ лекарства

https://static.news.ru/photo/edb1a7e6-9285-11ea-984a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лекарственные препараты для лечения заболеваний нервной системы оказались самыми востребованными у россиян в марте 2020 года. Их доля на рынке составила 16,1%.

Таковы данные аналитической компании DSM Group, сообщает RT. Отмечается, что вторыми по продажам стали средства для лечения заболеваний респираторной системы. От общего объёма продаж их доля составила 15,5%.

Кроме названных лекарств у россиян также пользовались спросом препараты группы «пищеварительный тракт и обмен веществ» (15,2%), средства для лечения заболеваний кожи (12,7%) и сердечно-сосудистых патологий (12,5%).

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство здравоохранения предложило покупать аналоги подорожавших в России лекарств. Так, анальгин оказался не включён в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Анальгин (метамизол натрия) и препарат для лечения вен «Троксерутин» в апреле поднялись в цене на 8%, средство для восстановления кишечной микрофлоры «Линекс» подорожало на 5,7%.