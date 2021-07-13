Стали известны города-лидеры по стоимости посуточной аренды

Самый популярный некурортный город для поездок у россиян стал Санкт-Петербург. При этом он обогнал по стоимости аренды Москву. Об этом пишет Российская газета ссылаясь на данные исследования.

Перове место в рейтинге самых дорогих городов по стоимости суточной аренды стал Санкт-Петербург. Средняя стоимость аренды составляет 3070 рублей в сутки, что на 15% больше показателей 2019 года, отмечается в сообщении.

Кроме того рост цен на аренду в Петербурге наблюдался ещё с весны 2021 года и продолжался во время Чемпионата Европы по футболу. Несмотря на то, что после окончание матчей спрос сократился, арендная ставка не изменилась. Люди продолжают посещать Петербург даже из-за коронавирусных ограничений.

На втором месте расположилась Москва. Средняя стоимость аренды жилья за сутки составляет 2970 рублей. Это значение сопоставимо с уровнем цен лета 2019 года. Замыкает тройку Калининград. Тут за сутки придется отдать в среднем 2740 рублей., что на 16% больше показателей позапрошлого года.

Ранее стало известно, что владельцев жилья будут наказывать за шумных квартирантов. Смысл этого законопроекта в том, что ответственность за поведение лиц, допущенных к пребыванию или проживанию в помещении, возлагается на собственника.