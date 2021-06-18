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Стала известна дата запуска бесплатной газификации

14:59, 18 июня 2021

Замглавы Министерства энергетики России Павел Сорокин заявил, что программа бесплатной газификации должна полноценно заработать с 1 января 2022 года. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

Он уточнил, что необходимые для запуска программы документы будут готовы в ближайшие полтора месяца и приняты осенью.

Ранее зампред правительства РФ Александр Новак сообщил, что программа ускоренной догазификации на 2021–2022 годы коснётся порядка 2 млн российских домовладений. Министр отметил, что нехватка финансирования программы газификации российских регионов на 2021–2025 годы оценивается правительством в 700–800 млрд рублей. Недостающие средства могут добавить «Газпром», региональные бюджеты, или их могут выделить за счёт перераспределения расходов внутри самой программы.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения.

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