США порекомендовали России поставлять газ через Украину

Cтарший советник Государственного департамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин порекомендовал России поставлять газ в Европу по уже существующим маршрутам, а не ждать ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2». Об этом он заявил во время онлайн-брифинга, сообщает ТАСС.
Хокстин отметил, что Россия является единственным поставщиком, который способен существенно
Россия может увеличить объёмы поставок. Следует это сделать. Следует сделать это быстро, — заявил советник.
На данный момент Россия экспортирует газ в Европу, в частности через территории Украины и Белоруссии, а также по газопроводам «Северный поток» и «Турецкий поток».
Ранее сообщалось, что запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на 24 октября составляют около 18,5 млрд куб. м. Это более чем на треть меньше показателей 2020 года. Отмечается, что закачка в хранилища прекращена с 4 октября и на данный момент