США порекомендовали России поставлять газ через Украину

Cтарший советник Государственного департамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин порекомендовал России поставлять газ в Европу по уже существующим маршрутам, а не ждать ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2». Об этом он заявил во время онлайн-брифинга, сообщает ТАСС.

Хокстин отметил, что Россия является единственным поставщиком, который способен существенно помочь Европе в борьбе с энергетическим кризисом.

Россия может увеличить объёмы поставок. Следует это сделать. Следует сделать это быстро, — заявил советник.

На данный момент Россия экспортирует газ в Европу, в частности через территории Украины и Белоруссии, а также по газопроводам «Северный поток» и «Турецкий поток».