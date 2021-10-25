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США порекомендовали России поставлять газ через Украину

20:28, 25 октября 2021
США порекомендовали России поставлять газ через Украину Фото: moldovagaz/facebook.com
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Cтарший советник Государственного департамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин порекомендовал России поставлять газ в Европу по уже существующим маршрутам, а не ждать ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2». Об этом он заявил во время онлайн-брифинга, сообщает ТАСС.

Хокстин отметил, что Россия является единственным поставщиком, который способен существенно помочь Европе в борьбе с энергетическим кризисом.

Россия может увеличить объёмы поставок. Следует это сделать. Следует сделать это быстро, — заявил советник.

На данный момент Россия экспортирует газ в Европу, в частности через территории Украины и Белоруссии, а также по газопроводам «Северный поток» и «Турецкий поток».

Ранее сообщалось, что запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на 24 октября составляют около 18,5 млрд куб. м. Это более чем на треть меньше показателей 2020 года. Отмечается, что закачка в хранилища прекращена с 4 октября и на данный момент осуществляется отбор газа из хранилищ в объёме примерно 24 млн куб. м в сутки.

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