США планируют ввести новые санкции по «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/15c09430-59ab-11eb-b916-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки планируют ввести санкции в отношении российского трубоукладчика «Фортуна», занятого в строительстве «Северного потока — 2».

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Северный поток — 2» должен связать РФ и Германию двумя нитками газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год, проходящими через Балтийское море. США активно выступают против этого проекта, поскольку стремятся продвигать в Европе свой сжиженный газ. В декабре 2019 года они ввели санкции, после чего швейцарская копания Allseas приостановила прокладку газопровода.

Однако она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик «Фортуна» уложил 2,6 км труб в водах Германии. В результате недостроенными остались примерно 148 км газопровода — 120 км в водах Дании и около 28 км — в водах Германии. С датскими властями была согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.

Как писал NEWS.ru, критическое отношение США к проекту «Северный поток — 2» сохранится и при новом президенте Джо Байдене. Такое мнение выразил глава МИД Германии Хайко Маас. Министр пояснил, что Берлин будет вести переговоры с новой администрацией относительно проекта. Однако он сомневается, что с приходом к власти в США Джо Байдена произойдут серьёзные перемены в отношении этого вопроса.