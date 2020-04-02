Спрос на топливо рекордно упал в России

https://static.news.ru/photo/352eb942-7558-11ea-b37a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Ограничительные меры привели к снижению спроса на моторное топливо, сильнее всего его продажи упали в столице, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Участники рынка считают, что падение — беспрецедентное. По данным Независимого топливного союза, продажи уже упали почти вдвое, а в дальнейшем, в зависимости от жёсткости принимаемых с целью остановки распространения коронавируса мер, они могут снизиться до 70%, заявил президент НТС Павел Баженов.

По мнению Баженова, спрос начнёт восстанавливаться со снятием ограничения на передвижение людей, а он считает, что это произойдет не ранее июля 2020 года. Эксперт полагает, что к докризизсному уровню спрос вернётся не быстро, так как у людей не хватает денег, пишут «Ведомости».

Как сообщал NEWS.ru ранее, Министерство энергетики поставило перед собой цель в условиях значительного спроса на топливо не допустить роста цен на него выше инфляции. Об этом заявил глава ведомства Александр Новак.