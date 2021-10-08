Способ обойти ограничения для «Северного потока — 2» нашли в Европе

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Микрофинансовые организации (МФО) выступили с предложением разрешить им выдавать займы под залог недвижимости. Об этом говорится в одной из стратегий действий, направленных на развитие участников саморегулируемой организации «МиР» на 2021–2024 годы, передаёт РИА Новости.

В настоящее время микрофинансовые организации, согласно действующему законодательству, не имеют права заключать договоры потребительского займа с физическими лицами под залог жилого помещения. Это ограничение было введено в 2019 году для...