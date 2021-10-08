Способ обойти ограничения для «Северного потока — 2» нашли в Европе
Евгений Бугров
Евгений Бугров
03:15, 10 октября 2021
Фото: Jens Buttner/ZB/Global Look Press
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Европейские партнёры «Северного потока — 2» могут стать владельцами газопровода, чтобы он соответствовал газовой директиве Евросоюза. Такое мнение высказал аналитик Даниэль Чижевский в беседе с «Польским радио», отметив, что «некоторое поле для манёвра» может дать финансирование проекта компаниями Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.
В конечном итоге владельцем «Северного потока — 2» может стать конгломерат евросоюзных компаний, которые и так принимают участие в проекте, и тогда всё будет в соответствии с газовой директивой, — подчеркнул Чижевский.
Он назвал свой сценарий развития ситуации «крайним вариантом».
«Газпром» ещё рассчитывает, что последняя инстанция в лице Конституционного суда Германии в Карлсруе согласится вывести «Северный поток — 2» из-под юрисдикции евросоюзного законодательства, — добавил эксперт.
Ранее стало известно, что газопровод «Северный поток — 2» будет запущен и у его ярых противников, в число которых входит Польша, мало шансов помешать этому, заявил Даниэль Чижевский. Он отметил, что Россия уже показала ЕС, чем чреваты проблемы с запуском «Северного потока — 2».