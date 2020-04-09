SOCAR Turkiye: сокращение добычи на 10 млн баррелей «успокоит» рынок нефти

https://static.news.ru/photo/1f3f48aa-7b1a-11ea-8e10-fa163e074e61_660.jpg Фото: SOCAR Türkiye/facebook.com

Снижение суточной добычи нефти минимум на 10 млн баррелей устранит дисбаланс на рынке углеводородов и стабилизирует цены, уверен глава компании SOCAR Turkiye Enerji («дочка» азербайджанской SOCAR) Заур Гахраманов.

По его словам, пандемия коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) обвалит мировой спрос на чёрное золото до 30 млн баррелей в сутки. Именно поэтому необходимо сокращать объёмы производства, передаёт агентство «Анадолу».

Гахраманов считает, что Саудовскую Аравию, США, Россию и прочие нефтяные страны устроит ценник $45–55 за баррель.

Если цена достигнет такого уровня, то это может быть правильной ценой для всех стран, производящих нефть традиционным способом. Затраты же на добываемую в Америке сланцевую нефть составляют $30–35 за баррель, — резюмировал топ-менеджер.

Стоимость российской нефти сорта Urals в северо-западной Европе с 1 апреля 2020 года выросла в два раза: с $10,54 до $20,3 за «бочку». Подорожание связывают с ожиданием новой сделки ОПЕК+ по сокращению добычи чёрного золота.

Как писал NEWS.ru, ранее Минэнерго России объявило о готовности сократить добычу нефти на 1,6 млн баррелей в сутки, если страны — члены ОПЕК+ будут согласны со снижением доли добываемых углеводородов.