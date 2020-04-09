Стоимость российской нефти взлетела в два раза в ожидании сделки ОПЕК+

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Стоимость российской нефти сорта Urals в северо-западной Европе с 1 апреля 2020 года выросла в два раза: c $10,54 до $20,3 за «бочку». Подорожание связывают с ожиданием новой сделки ОПЕК+ по сокращению добычи чёрного золота.

Цена на сорт опустилась 1 апреля до минимального значения с марта 1999 г. — $10,54/барр., но с тех пор выросла почти вдвое благодаря намерениям крупных производителей сократить добычу, — говорится в сообщении агентства Argus Media.

Согласно данным торгов, стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,7% и достигла отметки в $33,07 за баррель. Майские фьючерсы WTI прибавили 2,95% — до $25,83 за баррель.

Как писал NEWS.ru, ранее Минэнерго России объявило о готовности сократить добычу нефти на 1,6 млн баррелей в сутки, если страны — члены ОПЕК+ будут согласны со снижением доли добываемых углеводородов.

Мировые цены на топливо рухнули 9 марта более чем на 30%. Поводом стал провал переговоров о сокращении добычи между Россией и Саудовской Аравией на фоне снижения потребления нефти в мире.