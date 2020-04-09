В Минэнерго РФ назвали главное условие сокращения добычи нефти

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Минэнерго России объявило о готовности сократить добычу нефти на 1,6 млн баррелей в сутки, если страны-члены ОПЕК+ будут согласны к снижению доли добываемых углеводородов.

Россия согласна сократить добычу нефти от показателей I квартала 2020 года на 14%, — подчеркнули в ведомстве.

Там отметили, что главным условием российской стороны является готовность других партнёров по сделке заключить общее торговое соглашение, передаёт Nation-News.

Нефтяные котировки 9 марта 2020 года обрушились на 30%, обновив минимумы за последние четыре года. Это произошло после того, как государства — члены ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп выразил сомнение, что нефтяные компании в его стране будут сокращать нефтедобычу вместе с ОПЕК+, поскольку они уже её сократили. При этом глава Белого дома выразил надежду, что на встрече участников ОПЕК+, которая пройдёт 9 апреля, будет решён вопрос с ценами на нефть. На случай провала договорённостей у президента США есть запасные варианты.