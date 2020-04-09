Трамп заявил, что в США не будут сокращать нефтедобычу вместе с ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/e9e957d6-4c84-11ea-b612-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп выразил сомнение, что нефтяные компании в его стране будут сокращать нефтедобычу вместе с ОПЕК+, поскольку они уже её сократили.

Мы уже снизили. Мы очень ориентированы на рынок. Если вы посмотрите на Техас, Северную Дакоту, некоторые другие штаты, которые этим успешно занимаются, они уже сократили, — цитирует Трампа РИА Новости.

При этом глава Белого дома выразил надежду, что на встрече участников ОПЕК+, которая пройдёт 9 апреля, будет решён вопрос с ценами на нефть. На случай провала договорённостей у президента США есть запасные варианты.

У меня много хороших вариантов. Прелестных. Может, они мне даже больше понравятся. Посмотрим, что будет. Надеюсь, они договорятся, — заявил Трамп.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ещё в марте, когда стало известно о выходе России из сделки ОПЕК+, президент США Дональд Трамп бодро рапортовал на своей странице в Twitter: неизбежное падение цен на нефть лишь на пользу людям, так как подешевеет и бензин. Некоторые эксперты тогда поддержали точку зрения американского лидера, указав на то, что дешёвое топливо сыграет ему на руку в ходе предвыборной кампании.