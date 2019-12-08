https://static.news.ru/photo/7058fb00-198b-11ea-a352-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Около триллиона рублей получит городской бюджет благодаря туристическому бизнесу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, за прошедшие годы поток туристов в столицу увеличился почти в два раза.

Туризм, конечно, серьёзная отрасль для Москвы. Уверен, что в этом году объём вклада в экономику города будет около триллиона рублей, — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

Как сообщал мэр, количество туристов, посетивших Москву в текущем году, достигнет рекордного показателя в 25 млн человек.

Как писал NEWS.ru, ранее Собянин сообщил, что не планирует вводить платный въезд на территорию столицы. Мэр также отметил, что появление в столице платных парковок позволило снизить число машин в центре города на четверть. Это, в свою очередь, помогло стабилизировать дорожную ситуацию.