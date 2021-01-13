СМИ заявили о провале указа по заморозке цен на продукты

https://static.news.ru/photo/067fba8c-55eb-11eb-abde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Цены на ряд продуктов вновь выросли с начала года, несмотря на подписанное между производителями и ритейлерами соглашение о заморозке цен. Согласно данным Росстата, с 1 по 11 января масло подсолнечное подорожало в 38 регионах.

Цены на подсолнечное масло выросли на 0,1%, в 24 субъектах — на 0,1-1%, в 14 субъектах — на 1,1-5,3%. В девяти субъектах цены на указанный продукт не изменились, пишет URA.RU. В 29 регионах цены на масло снизились на 0,1-1,5%, в оставшихся девяти субъектах — на 1,6-3,1%.

Более успешно прошла заморозка цен на сахар. В девяти регионах цены на него выросли на 0,1-6,7%, в восьми — не изменились. В среднем по стране цены снизились на 0,7%, в 56 регионах — на 0,1-1,5%, в 12 субъектах — на 1,6-3,8%.

Резко подорожали овощи — на 2,4% в среднем по стране. на помидоры цены выросли на 7,7%, на морковь — на 3,4%, картофель — на 2,7%, лук репчатый — на 2,6%. Огурцы подорожали на 2,5%, куры- на 0,7%, консервы для детского питания и водка — на 0,6%. Цены на молоко выросли на 0,5%, рыбу и печенье — на 0,4%, муку пшеничную и чай чёрный — на 0,3%.

Снизились цены на пшено и колбасы на 0,1%.

Президент Владимир Путин 9 декабря прошлого года провёл совещание с правительством, на котором раскритиковал кабмин за рост цен на базовые продукты питания. А 14 декабря правительство озвучило меры по сдерживанию цен, в частности о заключении соглашения с производителями масла и сахара и торговыми сетями о сдерживании цен на продукты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сахар-песок возглавил список продуктов, которые в 2020 году в России подорожали больше всего. За год сахар прибавил в цене 64,54%.