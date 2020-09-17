Силуанов: власти решили сократить зарплаты чиновникам и траты на вооружение

https://static.news.ru/photo/82f62c78-f86b-11ea-af7c-fa163e074e61_660.jpg Антон Силуанов Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство РФ намерено сбалансировать государственный бюджет за счёт сокращения трат на зарплаты чиновников и вооружение.

Согласно одобренному правительством проекту государственного бюджета, зарплаты чиновников намерены индексировать в 2021 году, госпрограммы по вооружению сократят на 5%, а «незащищённые» статьи бюджетных расходов оптимизируют на 10%, сообщает РИА Новости.

Что называется, по ниточке со всех мер собирали, чтобы сбалансировать бюджет, — привели слова Антона Силуанова в агентстве.

Он отметил, что бюджетные ассигнования планируют сократить на 927 млрд рублей, в 2022 году — на 970 млрд рублей, а в 2023 — приблизительно на 900 млрд рублей.

В текущем году доходы составят почти 17,9 триллиона рублей, в 2021 году — 18,76 триллиона рублей. В 2022 и 2023 годах доходы прогнозируются на уровне 20,63 триллиона рублей и 22,26 триллиона рублей соответственно, — привели прогноз Минфина в РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, ЦБ РФ дал прогноз развития кредитно-денежной политики на три года. Эксперты оценили прогноз Центробанка и сделали вывод, что базовый сценарий, составленный ЦБ РФ, наиболее близок к реальности. Они отметили, что он достаточно оптимистичен и может быть реализован, если в мире не будет второй волны пандемии и глобального карантина. Однако даже согласно базовому сценарию, российская экономика не начнёт восстанавливаться раньше 2022 года.