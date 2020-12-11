Сенат США принял проект бюджета с санкциями по «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/34fd0056-3be0-11eb-b621-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.ru

Американский сенат одобрил военный бюджет на следующий год. Он предусматривает санкции против российских трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Документ также вводит санкции в отношении Турции за покупку у России ЗРК С-400, запрет на сотрудничество американских и российских военных и другие меры, которые направлены против России. В 740-миллиардный бюджет также заложены поставки вооружений Украине, говорится на сайте сената.

Американский президент Дональд Трамп грозился наложить вето на законопроект, но документ был поддержан в сенате и палате представителей, за него проголосовали более двух третей парламентариев.

Главу Белого дома не устраивали планы конгресса поменять название военных баз, которые были названы в честь военачальников рабовладельческого Юга во время Гражданской войны. Также президент требовал, чтобы в документ были «зашиты» меры, вводящие ответственность за контент в социальных сетях и СМИ. Это связано с тем, что соцсети регулярно помечают заявления политика как дезинформацию и спорный контент.

Ранее в МИД РФ заявили, что курс Вашингтона по «Северному потоку — 2» направлен на сдерживание России и является частью политики США. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что в ближайшее время не стоит рассчитывать на перемену этого курса. Дипломат убеждена, что политика США не помешает завершить работы по строительству газопровода.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Как писал NEWS.ru, судно-трубоукладчик «Фортуна» начало работы по прокладке финальной части газопровода в Балтийском море недалеко от побережья Германии. Корабль должен проложить трубы на участке газопровода длиной 2,6 км на глубине не менее 30 метров под водой в исключительной экономической зоне Германии.