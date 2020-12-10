В МИД РФ не ждут, что США оставят в покое «Северный поток — 2»

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Курс Вашингтона по «Северному потоку — 2» является частью политики США по сдерживанию России, и в ближайшее время не стоит рассчитывать на его перемены, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Мы также прекрасно понимаем, что Соединённые Штаты Америки не остановятся в попытке помешать России реализовывать не только этот проект, но и в целом внешнюю политику, свою международную деятельность. Мы это фиксируем регулярно, постоянно. Это называется политикой сдерживания нашей страны. Она многокомпонентна, — цитирует Захарову РИА Новости.

В то же время она добавила, что политика Вашингтона не помешает России и её европейским партнёрам закончить строительство газового проекта.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Вашингтон неоднократно грозил европейским компаниям и странам санкциями за сотрудничество по «Северному потоку — 2». В Европе отмечали, что приход к власти в США нового президента может ослабить давление Соединённых Штатов на российско-европейский газовый проект.

Как сообщал NEWS.ru, завершение строительства и запуск газопровода «Северный поток — 2» может привести к полной потере необходимости в транзите газа через территорию Украины. При этом даже при снижении объёмов транзита Киев будет ежегодно терять по несколько миллиардов долларов, а оставшиеся объёмы транзита не помогут окупить затраты украинской газотранспортной системы.