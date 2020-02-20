https://static.news.ru/photo/2c4cdfa2-548d-11ea-b338-fa163e074e61_660.jpg Игорь Сечин и Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Глава «Роснефти» Игорь Сечин доложил Владимиру Путину об итогах переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Как сообщили РИА Новости в «Роснефти», Сечин и Лукашенко обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере энергетики. Российская нефтяная компания является ключевым поставщиком нефти в Белоруссию. В 2019 году она поставила Минску половину от всего импорта топлива (8,8 млн тонн нефти). Сечин после переговоров подчеркнул, что ценит доверительные отношения с Белоруссией и настроен конструктивно.

Как писал NEWS.ru, Александр Лукашенко ранее сообщил, что президент РФ Владимир Путин предложил ему компенсировать выпадающие из-за налогового манёвра доходы Минска от экспортных пошлин. Глава Белоруссии пояснил, что в 2019 году республика получила от пошлины $1 млрд, в этом году из-за её снижения она должна получить порядка $700 млн. По словам Лукашенко, Путин предложил компенсировать недополученные $300 млн, «в том числе за счёт премий компаниям». Лукашенко назвал это решение «хоть каким-то путём к развязке» споров по нефти с Россией.