Глава «Роснефти» Игорь Сечин доложил Владимиру Путину об итогах переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
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Как писал NEWS.ru, Александр Лукашенко ранее сообщил, что президент РФ Владимир Путин предложил ему компенсировать выпадающие из-за налогового манёвра доходы Минска от экспортных пошлин. Глава Белоруссии пояснил, что в 2019 году республика получила от пошлины $1 млрд, в этом году из-за её снижения она должна получить порядка $700 млн. По словам Лукашенко, Путин предложил компенсировать недополученные $300 млн, «в том числе за счёт премий компаниям». Лукашенко назвал это решение «хоть каким-то путём к развязке» споров по нефти с Россией.
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