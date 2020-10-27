Счётная палата впервые составила собственный прогноз по экономике России

https://static.news.ru/photo/d04f2e1e-18f2-11eb-8c2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Счётная палата РФ впервые подготовила собственный вариант прогноза развития российской экономики на 2020–2023 годы. Он включает базовый и консервативный, или «шоковый», сценарии.

Документ опубликован на сайте ведомства. Базовый сценарий исходит из того, что основной удар по экономике пандемия нанесла во втором квартале текущего года. «Шоковый» сценарий предполагает продление карантинных мер до конца весны — начала лета 2021 года.

Падение мировой экономики в 2020 году будет глубже, чем в первом сценарии, а восстановление мировой экономики в 2021 году будет неполным и частично перенесётся на 2022 год, — отмечают составители прогноза.

По их расчётам, если в базовом сценарии ВВП России сократится в 2020 году на 4,2%, то в консервативном — на 4,8%. В 2021 году в базовом сценарии рост ВВП составит 2,2%, а в консервативном — всего 1,3%.

Инвестиции в РФ в текущем году обрушатся на 4,5% — 5% (в зависимости от сценария), но в 2021 году покажут рост: на 2,5% — 1,5%. В базовом варианте прогноза предполагается падение реальных доходов населения на 2,3% в текущем году и их рост на 2% — в следующем. В консервативном сценарии реальные доходы снижаются на 2,5% в 2020 году и растут на 1,5% в 2021 году.

Ранее Счётная палата отметила рост уровня бедности во II квартале текущего года на 1 п. п. по сравнению с I кварталом. Рост составил 13,5% с 12,5%. Это свидетельствует о том, что национальная цель по снижению уровня бедности в два раза к 2030 году может быть не достигнута, говорится в экономическом мониторинге Счётной палаты. Поэтому, считают представители ведомства, основной задачей должен стать не возврат к докризисным показателям уровня бедности, а выход на «траекторию уверенного снижения», писал NEWS.ru.