Сбербанк запустил приложение по продаже полисов ОСАГО

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Маркетплейс, на котором можно приобрести полис обязательного страхования автогражданской ответственности, первым из российских банков открыл Сбербанк. Теперь выбрать автостраховку можно в приложении «Сбербанк Онлайн». Об этом рассказала старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова.

Маркетплейс по ОСАГО работает в соответствии с изменённым законодательством: банк выступает агентом страховых компаний, полисы которых можно оформить в нашем маркетплейсе. При этом на площадке выстроен полный клиентский путь — от выбора страховой компании до заключения договора и оплаты полиса, — сказала она.

Совершить покупку, как рассказали в пресс-службе, можно в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», а директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка Катрин Соомре добавила, что до конца года на площадке можно будет приобрести и полисы каско, передаёт ТАСС.

Мы будем настраивать работу маркетплейса таким образом, чтобы предлагать клиентам полисы автострахования в тот момент, когда у них возникает потребность оформить или продлить договор, — приводит слова Соомре пресс-служба Сбербанка.

Сейчас выбрать наилучшие условия автостраховки на маркетплейсе Сбербанка можно у девяти компаний. На площадке можно не только купить ОСАГО, но и сравнить стоимость полиса сразу у нескольких страховщиков. Также приложение поможет узнать свой коэффициент «аварийности» и скидку за безаварийную езду.

При этом и при покупке полиса обязательного автострахования появились изменения. Центробанк в середине августа запретил страховщикам навязывать новый полис ОСАГО. Страховщики обязаны внести изменения в старый полис, если о них уведомляет автовладелец, а не навязывать ему покупку нового.

Данные в полисе ОСАГО должны быть изменены, если автовладелец сменил фамилию, поменял паспорт или права, пишет «Коммерсант».

Это касается также случаев, когда владелец авто потерял документы и получил вместо них дубликат в ГИБДД. Если после получения полиса автовладелец обнаружил в нём ошибки, то страховщик точно так же вносит изменения и направляет владельцу машины новый полис ОСАГО.

Как писал NEWS.ru, ранее Сбербанк снизил ставки по рублёвым депозитам.