Фото: Сергей Булкин/News.ru

Центробанк с начала текущего года выписал 47 штрафов кредитным организациям за навязчивое предложение займов гражданам, которые никогда к ним ранее не обращались.

При этом, по данным газеты «Известия», перед тем как обрушиться на свою «жертву» с предложениями взять кредит, банки незаконно проверяют надёжность потенциального клиента в бюро кредитных историй. Если оказывается, что...