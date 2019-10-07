https://static.news.ru/photo/9b90cc70-e8ae-11e9-bda6-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
После недавней масштабной утечки данных клиентов Сбербанк готовит комплексное предложение по совершенствованию системы безопасности. Об этом сообщил председатель председатель правления банка Герман Греф.
Глава Сбербанка отметил, что комплексная программа будет рассчитана для всех банков.
Мы готовим комплексное предложение, потому что эта проблема понятна, она универсальна для всех, — цитирует Грефа ТАСС.
Вечером 3 октября стало известно, что Сбербанк столкнулся с крупнейшей утечкой данных. Данные о 60 млн кредитных карт клиентов банка оказались в свободном доступе на форуме, заблокированном Роскомнадзором, сообщал News.ru.
При этом в банке заверили, что произошедшее не несёт угрозы средствам клиентов. После проведения внутреннего расследования 5 октября в Сбербанке заявили, что сотрудник кредитной организации дал признательные показания в связи с утечкой. В настоящее время с ним работают следственные органы.