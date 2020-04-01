Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей

https://static.news.ru/photo/04478e7e-743d-11ea-87bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пилотные испытания Системы быстрых платежей (СБП) ЦБ провёл Сбербанк после подключения к сервису. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Функционал проходит пилотирование на ограниченном количестве клиентов —31 марта был совершен первый успешный перевод, — цитирует ТАСС сообщение.

В пресс-службе добавили, что по мере того, как все убедятся в надёжности работы системы, переводы через СБП начнут постепенно появляться в «Сбербанк Онлайн».

Центробанк собирается разрешить рядовым россиянам переводить в СБП до 2 млн рублей. Сейчас эта сумма составляет 600 тыс. рублей. Решение позволит совершать безналичную оплату товаров и услуг на крупные суммы. Соответствующее новшество представлено в проекте положения «О платёжной системе Банка России». Эксперты, однако, увидели в данном изменении возможности для увеличения комиссий, а также для усиления финансового надзора за кошельками граждан, писал NEWS.ru.