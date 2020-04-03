Саудовская Аравия назвала условия сокращения нефтедобычи

Эр-Рияд готов на значительные сокращения добычи нефти. Об этом сообщил источник, знакомый с позицией властей королевства.
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Инсайдер не уточнил, готова ли Саудовская Аравия ограничить нефтедобычу по сравнению с уровнем первого квартала, но подчеркнул, что формула ещё не определена.
При этом президент России Владимир Путин ранее выразил мнение, что добычу нужно сокращать с уровня первого квартала.
В первом квартале Саудовская Аравия добывала 9,8 млн баррелей в сутки, с апреля производство увеличилось до 12 млн баррелей в сутки.
Источник при этом заметил, что все участники соглашения обсуждают крупный объём снижения нефтедобычи.
Как писал NEWS.ru, США могут снизить нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки.
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