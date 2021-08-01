Самые богатые люди России «подорожали» почти на $40 млрд

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Состояние богатейших жителей России с начала 2021 года увеличилось на $39,4 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно рейтингу агентства, в который входят 500 самых богатых людей мира, в нём присутствуют 24 россиянина.

Лидером по росту денежных средств стал основной бенефициар компании «Северсталь» Алексей Мордашов. Его активы подорожали на $6,14 млрд. Далее идут совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон и главный акционер НЛМК Владимир Лисин. Они стали богаче на $5,8 и $5,5 млрд соответственно.

Самым богатым российским бизнесменом, согласно рейтингу, стал основной акционер «Норникеля» Владимир Потанин. Его состояние оценивается в $33,4 млрд. Также в пятёрку богатейших жителей России входит совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов с состоянием в $21,3 млрд.

В общем рейтинге лидером остаётся владелец Amazon Джефф Безос. Второе место — у главы SpaceX и Tesla Илона Маска , а третье — у владельца холдинга LVMH Бернара Арно.

Ранее сообщалось, что состояние богатейшего человека на планете, основателя компании Amazon Джеффа Безоса выросло на $10,6 млрд и составило $212,4 млрд.

Новый рекорд богатства был установлен благодаря росту акций Amazon. Несмотря на то что Безос покинул пост генерального директора в начале июля, он остаётся председателем правления. Также у него имеется более 10% акций компании.