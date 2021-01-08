С чистого листа: как привести свой бюджет в порядок после праздников

Новый год — это не только долгожданный и всеми любимый праздник, но и повод для многочисленных трат. Подарки, праздничные украшения, ёлка, новогодний стол — всё это потребовало немалых затрат. Даже несмотря на то, что из-за пандемии россияне в этот раз были несколько скромнее в своих расходах. NEWS.ru узнал лучшие способы восстановления семейного бюджет после затяжных праздников, в том числе без использования кредитных средств.

Согласно опросам, на подарки в этом году ушло порядка 40% денег из праздничного бюджета.

По экспертными оценкам, новогодний стол обошёлся россиянам в 5700–6000 рублей. В перечень покупок для праздничного застолья вошли привычные угощенья — салаты оливье, «Мимоза», селёдка под шубой, тарталетки с икрой, горячие блюда, мандарины, газировка и так далее. Алкоголь в этот список не попал. А вот Росстат учёл спиртное — бутылку шампанского, коньяка и водки — в числе покупок продуктов и напитков к новогоднему столу. Соответственно и стоимость новогоднего стола по их расчётам оказалась выше — 6,7 тысячи рублей.

Ещё одной из главных статей расходов на праздник стали подарки. В среднем по стране граждане потратили на подарки 10–12 тысяч рублей, несмотря на то что изначально намеревались уложиться в сумму до 5 тысяч рублей.

На новогодние украшения (искусственную ель, ёлочные игрушки, а также новогодний декор) россияне тратили около 5,5–6 тысяч рублей.

Таким образом, в среднем новогодние затраты составили 15 тысяч. После встречи Нового года кошельки россиян заметно опустеют. Чтобы привести семейный бюджет в порядок, кому-то, возможно, придётся задуматься о жёсткой экономии, кому-то — о новом банковском кредите.

Финансовые эксперты советуют прежде всего держаться подальше от мест, где можно наткнуться на новогодние распродажи. В данном случае скидки обманчивы. Попытка сэкономить может привести к покупке абсолютно ненужных и бесполезных вещей. В январе следует приобретать лишь то, что потребуется в ближайшие недели, но никак не к следующему Новому году.

Экономия должна быть разумной. Сократить издержки и восстановить семейный бюджет можно за счёт отказа от необязательных покупок и процедур — дорогостоящей автомойки, ежемесячного педикюра и маникюра, походов в рестораны и кафе.

Легко экономить на развлечениях — посмотреть салют, покататься на коньках, сходить на новогоднюю ярмарку можно бесплатно, отмечает финансовый советник Наталья Холченко.

А ещё можно вернуть вещи, купленные перед праздниками, в случае если они по каким-то причинам не подошли вам. Если возвратить ненужные вещи в магазин не удалось, можно их продать. Конечно, продавать придется со значительной скидкой, но это лучше, чем хранить годами то, чем никогда не воспользуетесь. А так можно хотя бы частично компенсировать затраты, понесённые в декабре.

Mark Langridge/moodboard/Global Look Press

Если праздничные расходы привели к долгам по кредитным картам, желательно составить план оплат, чтобы погасить сначала долги с высокими процентными ставками, рекомендуют специалисты.

Наконец, главный совет — составить финансовый план, который поможет оценить состояние личных финансов на текущий момент. В помощь — множество приложений для смартфонов и онлайн-сервисов, которые позволяют вести полный учёт расходов и доходов. С помощью специальных программ можно легко скорректировать свой бюджет и отказаться от ненужных трат. Вообще финансовое планирование — вещь полезная не только в случае, когда кошелёк пуст, но и когда он полон.

Рассчитайте бюджет на январь. Предстоит 10 праздничных дней и месяц с усечёнными доходами, а текущие расходы никто не отменял. Поэтому в идеале нужно заранее отложить сумму, которая потребуется для покрытия необходимых расходов в январе. Стоит заняться разработкой бюджета на 2021 год. Наталья Холченко финансовый советник финансовый советник

Существует проверенный способ ограничить семейный бюджет — так называемый метод «конверта». В первую очередь здесь нужно определить сумму, которую человек готов и может тратить ежедневно. Деньги следует разложить по нескольким конвертам по принципу «один день — один конверт». Потратив в один из дней больше выделенной суммы, можно воспользоваться деньгами из другого конверта, однако на следующий день придётся уже экономить и не выходить за рамки. Такой способ приучает к дисциплине и планированию личного бюджета.