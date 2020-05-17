Рост цен на золото показал рекордный уровень в Японии и пандемии

В Японии цена на золото в рознице выросла до рекордного уровня из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Компания Tanaka Kikinzoku, которая в Японии определяет котировки на драгоценный металл, 18 мая предложила 6 712 иен (более $62) за грамм золота. Таким образом за выходные цена на золото выросла на 88 иен (почти на $1),
Отмечается, что наибольшим покупательским спросом золото пользуется во время нестабильной ситуации на финансовом рынке, при падении стоимости акций и гособлигаций.
Как писал NEWS.ru ранее, глава МИД Японии заявил, что экономический кризис в Японии и во всём мире стал тяжелейшим кризисом со времён войны. Глава МИД подчеркнул, что влияние распространения коронавирусной инфекции на экономику невероятно серьёзное.
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