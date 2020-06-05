Росстат зафиксировал рекордное падение оборота в сфере общепита

https://static.news.ru/photo/eb2851ae-a753-11ea-aa34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оборот предприятий общественного питания в России в апреле 2020-го упал на 51,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Росстата. Падение, вызванное введёнными из-за коронавируса ограничительными мерами, оказалось рекордным за всё время наблюдений. В абсолютном выражении оборот в сфере общепита в апреле составил 64,5 млрд рублей.

По сравнению с мартом показатель в апреле сократился на 48,9%. За период с января по апрель показатель снизился на 11,1% по сравнению с первыми тремя месяцами 2019 года — до 454,7 млрд рублей.

Росстат учитывает оборот кафе, баров, ресторанов, производственных столовых и организаций — поставщиков продукции предприятий общепита. Большинство российских регионов в апреле ввели режим самоизоляции или иные ограничения, предполагающие, в числе прочего, что точки общепита могут работать только на доставку или на вынос.

Как писал NEWS.ru, в апреле 2020 года в России на 21% вырос показатель безработицы по сравнению с апрелем 2019 года.