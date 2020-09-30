Росстандарт предлагает повысить погрешность при продаже топлива на АЗС

https://static.news.ru/photo/3be26a9e-03ca-11eb-9b02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии выдвинуло предложение установить допустимую погрешность при продаже бензина и дизеля на заправках в 0,5%, а не 0,25%. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.

Оно было составлено по итогам заседания межведомственной отраслевой рабочей группы по противодействию незаконному обороту продукции нефтепрома. В документе ведомство напомнило, что новый стандарт для бензоколонок, который вступил в силу с 1 октября, подразумевает погрешность в 0,25%.

Учитывая принципы «регуляторной гильотины», на заседании было принято решение об установлении погрешности при отпуске топлива в пределах 0,5%. Соответствующие предложения уже направлены в Минэнерго России, — отметили в Росстандарте.

В агентстве пояснили, что представители отрасли говорят о невозможности обеспечить в реальных условиях погрешность в 0,25% при отпуске топлива. Это технически трудно в том числе и из-за климата. Кроме того, это может привести и к дополнительным задержкам в отрасли, передаёт ТАСС.

С 1 октября в России начал действовать новый ГОСТ на колонки заправочных станций. Он предполагает усиление защиты программного обеспечения бензоколонок от несанкционированного доступа. Он необходим в условиях современной реальности, так как предыдущий стандарт для АЗС от 1989 года не подразумевает необходимого уровня защиты программного обеспечения колонок. При этом правила будут распространяться только на новые заправочные станции.

Как писал NEWS.ru, специалист Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института Андрей Гордеев считает, что введение нового национального стандарта на бензоколонки не приведёт к закрытию трети автозаправочных станций. Власти дадут предпринимателям время на модернизацию.