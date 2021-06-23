Россияне отказываются снимать деньги с банковских карт

Впервые с начала 2011 год количество операций по снятию наличных с карт приблизилось к минимуму. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, за первые три месяца года было совершено более 548 миллионов операций по снятию наличных средств. Общая сумма снятых денег 6,4 триллиона рублей. Исходя из полученных данных получается, что пользователи банковских карт совершили чуть большее количество операций, чем в первом квартале 2011 года, когда было совершено более 530 миллионов операций. Это минимум операций впервые за 10 лет.

Кроме того количество россиян, которые привыкли пользоваться в своей повседневной жизни банковской картой впервые стало больше, чем тех, кто пользуется наличными, отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что карты «Мир» подключат к Google Pay в октябре. С момента подключения россияне смогут оплачивать свои покупки с помощью смартфона. Причём картами «Мир» теперь можно будет пользоваться не только в России, но и за рубежом.