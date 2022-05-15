Россиянам посоветовали отказаться от долларов Инвестор Лосев призвал россиян отказаться от долларов

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Россиянам лучше всего на время отказаться от долларов, сконвертировать их в рубли и разместить на депозитах, сообщил агентству ПРАЙМ генеральный директор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев. Он отметил, что ставки в российских банках остаются высокими, что может принести прибыль при обмене валют благодаря разнице учётных ставок. По словам эксперта, доллар остаётся востребованным, однако ввиду экономической ситуации в мире также стоит «привыкнуть» к другим валютам, в том числе к рублю и юаню.

В выстроенной годами мировой экономической системе обнаружилась серьёзная уязвимость: остановка «печатного станка» и повышение ставок ФРС, разрыв мировых товарных цепочек из-за антироссийских санкций, дестабилизация энергетического рынка и прочих накопившихся уязвимостей, что приведёт к мощнейшему экономическому кризису, которого не было со времен Великой депрессии, — сказал Лосев.

Президент американской ассоциации нефти и газа Тим Стюарт сообщил, что США в настоящее время переживают самый тяжёлый кризис в энергетике за последние полвека. Он также заявил, что действующие власти мешают тем, кто хочет разрешить эту проблему.

Ранее президент США Джо Байден обвинил российского лидера Владимира Путина в высоких ценах на продукты и топливо в США. Он пояснил, что высокая инфляция в стране стала результатом специальной операции России на Украине, а также пандемии коронавируса. Лидер Соединённых Штатов отметил, что на 60% рост инфляции был связан с ростом цен на бензин.