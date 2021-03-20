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Россиянам объяснили, когда нужно избавляться от доллара

02:55, 21 марта 2021 33
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В условиях укрепления рубля россиянам не следует массово избавляться от доллара. Логичнее будет пересмотреть свою валютную корзину и изменить её пропорции. Об этом заявил управляющий партнер компании «GLS INVEST» Эдуард Бугров.

В интервью агентству «Прайм» Бугров объяснил, что золотым правилом инвастора является — не хранить все сбережения в одной валюте, какой бы ликвидной она не казалась. В этой связи граждане, купившие доллары по 76, а тем более — по 80 рублей, терпят определённые убытки.

Минимизировать будущие риски можно, если пересмотреть структуру и пропорции своих финансовых накоплений. Так, треть активов эксперт советует оставить в долларах, ещё треть перевести в евро, а оставшиеся 40% обратить в рубли.

При этом Эдуард Бугров исключает серьёзное снижение стоимости доллара в обозримой перспективе и его падение до 60-65 рублей. Однако колебание, безусловно, будут. Причина тому — внешнеполитическая ситуация.

Пока никаких предпосылок к смягчению взаимоотношений нашей страны с другими игроками международной арены нет. Положительные факторы уравновешивают негативные, и в целом, в течение года доллар может колебаться, — отметил эксперт.

Ранее NEWS.rг писал о том, что финансист предупредил, когда не следует связываться с долларами.

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