Россиянам объяснили, когда нужно избавляться от доллара

В условиях укрепления рубля россиянам не следует массово избавляться от доллара. Логичнее будет пересмотреть свою валютную корзину и изменить её пропорции. Об этом заявил управляющий партнер компании «GLS INVEST» Эдуард Бугров.
В интервью агентству «Прайм» Бугров
Минимизировать будущие риски можно, если пересмотреть структуру и пропорции своих финансовых накоплений. Так, треть активов эксперт советует оставить в долларах, ещё треть перевести в евро, а оставшиеся 40% обратить в рубли.
При этом Эдуард Бугров исключает серьёзное снижение стоимости доллара в обозримой перспективе и его падение до 60-65 рублей. Однако колебание, безусловно, будут. Причина тому — внешнеполитическая ситуация.
Пока никаких предпосылок к смягчению взаимоотношений нашей страны с другими игроками международной арены нет. Положительные факторы уравновешивают негативные, и в целом, в течение года доллар может колебаться, — отметил эксперт.
Ранее NEWS.rг писал о том, что финансист предупредил, когда не следует связываться с долларами.