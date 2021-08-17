Россиянам назвали эффективный способ увеличить пенсию

Жители России могут увеличить свои пенсионные накопления благодаря участию в программе государственного софинансирования. Об этом сообщает URA.RU.
Как уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР) по Челябинской области, государственное софинансирование
Если житель страны перечисляет на накопительную часть своей пенсии от двух до 12 тысяч рублей в год дополнительных страховых взносов, то государство удваивает эти деньги, на лицевой счёт гражданина перечисляется эта же сумма, — сообщили в пресс-службе.
Для пенсионеров, не обратившихся в ПФР за начислением ни одной из частей трудовой пенсии, действуют особые условия. Для них объём государственного софинансирования увеличивается в четыре раза.
Ранее сообщалось, что в следующем году многие российские пенсионеры получат прибавку к своим пенсиям. Пособия
В ПФР напомнили, что будущая пенсия напрямую зависит от объёма страховых взносов, который работодатель выплачивает за конкретного сотрудника.