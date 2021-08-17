Россиянам назвали эффективный способ увеличить пенсию

Жители России могут увеличить свои пенсионные накопления благодаря участию в программе государственного софинансирования. Об этом сообщает URA.RU.

Как уточнили в Пенсионном фонде России (ПФР) по Челябинской области, государственное софинансирование осуществляется в течение 10 лет с момента первого платежа.

Если житель страны перечисляет на накопительную часть своей пенсии от двух до 12 тысяч рублей в год дополнительных страховых взносов, то государство удваивает эти деньги, на лицевой счёт гражданина перечисляется эта же сумма, — сообщили в пресс-службе.

Для пенсионеров, не обратившихся в ПФР за начислением ни одной из частей трудовой пенсии, действуют особые условия. Для них объём государственного софинансирования увеличивается в четыре раза.

Ранее сообщалось, что в следующем году многие российские пенсионеры получат прибавку к своим пенсиям. Пособия полагаются тем, кто имеет стаж работы в сельской местности не менее 30 лет. Такие жители страны имеют право на получение специальной доплаты к пенсии. Она составит 25% от размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Совокупная сумма с 2022 года будет 7555 рублей.

В ПФР напомнили, что будущая пенсия напрямую зависит от объёма страховых взносов, который работодатель выплачивает за конкретного сотрудника.