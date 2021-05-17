Россиян предупредили о возможном подорожании чёрного чая

Поставщики предупредили ретейлеров о скором подорожании чёрного чая на 12%. Причиной называется возможное закрытие крупных плантаций в Индии, где сложилась тяжёлая ситуация с коронавирусом, сообщает «Коммерсант».
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Также в организации добавили, что в случае резкого подорожания правительству России будет предложено снизить для производителей НДС до 10%. При этом эксперты издания считают, что введение подобной льготы даст чиновникам дополнительное основание для регулирования цен.
Ранее стало известно, что сокращение Индией экспорта чая не приведёт к его дефициту в России. Об этом ФБА «Экономика сегодня» рассказал врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов. По словам специалиста, у России есть десятки других поставщиков, например, Китай и Шри-Ланка. Также крупные плантации есть на Тайване и во Вьетнаме.