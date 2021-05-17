Россиян предупредили о возможном подорожании чёрного чая

https://static.news.ru/photo/7d680e36-b777-11eb-9dc2-96000091f725_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Поставщики предупредили ретейлеров о скором подорожании чёрного чая на 12%. Причиной называется возможное закрытие крупных плантаций в Индии, где сложилась тяжёлая ситуация с коронавирусом, сообщает «Коммерсант».

Издание отмечает , что рост цен в рознице случится только к осени. Как пояснили в ассоциации «Росчайкофе», летом сбор урожая достигает пика.

Также в организации добавили, что в случае резкого подорожания правительству России будет предложено снизить для производителей НДС до 10%. При этом эксперты издания считают, что введение подобной льготы даст чиновникам дополнительное основание для регулирования цен.

Ранее стало известно, что сокращение Индией экспорта чая не приведёт к его дефициту в России. Об этом ФБА «Экономика сегодня» рассказал врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов. По словам специалиста, у России есть десятки других поставщиков, например, Китай и Шри-Ланка. Также крупные плантации есть на Тайване и во Вьетнаме.