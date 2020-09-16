Россия предоставит кредит Белоруссии в два этапа

https://static.news.ru/photo/2eb003f4-f84e-11ea-a441-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия предоставит Белоруссии $1 млрд в 2020 году и $500 млн в 2021 году. Об этом рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

Как сообщает Газета.Ru, таким образом кредит будет представлен в два этапа.

Мы в текущем году хотим предоставить $1 млрд, из которых $500 млн за счёт ЕФСР (Евразийского фонда стабилизации и развития) и $500 млн — за счёт межгоскредита. В следующем году — $500 млн за счёт межгоскредита, — цитирует ТАСС Силуанова.

Как писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия предоставит Белоруссии госкредит «в этот сложный момент». Он поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку и заявил, что «друг познаётся в беде, это нам урок, всем постсоветским республикам».

Отмечается, что для Лукашенко переговоры в Сочи с Путиным прошли в рамках первого зарубежного визита после выборов, прошедших 9 августа. Результаты голосования привели к массовым протестам в Белоруссии, которые продолжаются по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.