Российской экономике предрекли восстановление к 2022 году

https://static.news.ru/photo/bcce69dc-98ea-11ea-9e74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ВВП России будет падать в течение четырёх кварталов подряд в годовом выражении. Максимальные потери — около 11% — прогнозируются во II квартале 2020-го. Рост возобновится со II квартала 2021-го.

Докризисный уровень будет достигнут в середине 2022-го, считают в институте Центра развития НИУ «Высшая школа экономики».

По мнению экспертов, ВВП страны во II квартале потеряет 10,7% в годовом выражении, в III — 4,0%, в IV — 2,8%. В начале 2021-го — 2,1%, а во II квартале 2021-го резко прибавит 8,1% (из-за низкой базы), в III квартале рост составит 3,6%, в IV — 2,9%, в I квартале 2022-го — 2,4%, передаёт «Интерфакс».

Консенсус по ВВП на 2021 год прогнозирует положительную динамику в размере 3,0% при стоимости нефти в $44 за баррель, темпах инфляции на уровне 3,8% и курсе доллара на конец 2021-го — 72,2 рубля за единицу.

В Минэкономразвития сообщили, что план по восстановлению экономики будет рассчитан на 2020 и 2021 годы. Его ещё предстоит составить, отметил глава ведомства Максим Решетников в ходе круглого стола с представителями Общероссийского народного фронта, писал NEWS.ru.

По его словам, возвращение на траекторию устойчивого достижения национальных целей потребует определённого времени, предусматривается этапность. Он добавил, что министерство ведёт активные консультации со всеми заинтересованными сторонами в рамках подготовки общенационального плана восстановления экономики.