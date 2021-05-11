Российских ипотечников сравнили с американскими времён кризиса 2007 года

https://static.news.ru/photo/a86827ec-b2f4-11eb-bbbc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России достаточно велик риск развития ипотечного кризиса, так как на рынке жилья в данный момент есть все признаки перегрева. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на экспертов ГК «Балтийская Недвижимость». Специалисты также сравнили нынешних российских ипотечников с американскими 2007 года — тогда в США лопнул ипотечный пузырь, спровоцировав мировой финансовый кризис.

Не все оценивают свои возможности в долгой перспективе адекватно, видя возможность купить квартиру в кредит под такой низкий процент. Также риск увеличивается, если банки не пересмотрят политику скоринга заёмщиков, — сообщили эксперты.

При этом специалисты отметили, что ситуация в России всё-таки не так печальна, как была в США, где заёмщикам могли выдавать по пять ипотек без проверки платёжеспособности.

Виновными в перегреве на рынке российского жилья специалисты назвали застройщиков, поставщиков стройматериалов и банкиров, снизивших требования к заёмщикам. А одним из признаков перегрева является резкий рост цен на жильё.

Ранее Центробанк составил список самых популярных российских регионов для ипотеки. Больше всего кредитов в марте текущего года было выдано в Москве (13,2 тысячи), Подмосковье (10,2 тысячи) и Санкт-Петербурге (8,4 тысячи). В топ-5 вошла Тюменская область — 7,4 тысячи и Свердловская область — 6,4 тысячи. В десятке лидеров Башкирия (6,4 тысячи), Татарстан (6,3 тысячи), Кубань (5,8 тысячи), Новосибирская область (5 тысяч) и Челябинская область (5 тысяч).