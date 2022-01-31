Российские рестораторы пообещали рост цен, но не из-за дефицита клиентов

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в разговоре с NEWS.ru заявил, что предприятия отрасли планируют поднять цены на услуги, в том числе и на блюда в заведениях общепита. Спикер отметил, что дело не только в отсутствии посетителей, а в инфляции, дорожающих коммунальных услугах и росте стоимости продуктов.

У нас планируется рост цен, а не сброс цен. Рост цен не из-за того, что не ходят люди. Просто не ходят по многим причинам — отпраздновали Новый год — денег нету, покупательная способность маленькая, 30% на самоизоляции, не ходят также в рестораны из-за «омикрона». Естественно, всё это повлияло на посещаемость. Цены [на блюда] растут по разным причинам, в том числе из-за инфляции, повышения стоимости коммунальных услуг, аренды, стоимости продуктов, введения дополнительного контроля со стороны государства. Много чего влияет на повышение цен, — подчеркнул эксперт.

Накануне стало известно, что в связи с ростом заболеваемости COVID-19 столичное управление Роспотребнадзора усилило контроль за соблюдением антикоронавирусных мер в общественных местах, в том числе в магазинах и на транспорте. Об этом ведомство сообщило на своём сайте, добавив, что решение было вынесено после ряда проверок, в ходе которых выявили нарушения на 144 объектах.

Отмечается, что контроль за соблюдением санитарных требований усилен в транспорте, магазинах, медучреждениях, кафе и ресторанах, гостиницах, а также в спортивных и выставочных комплексах. Ранее начальник Глaвконтроля Евгений Данчиков заявил, что в столице выборочно проверят выполнение требования о переводе на удaлёнку 30% сотрудников.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства заявила, что уровень коллективного иммунитета составляет менее 65% и имеет тенденцию к снижению в некоторых субъектах. При этом уровень госпитализации пациентов с коронавирусом за неделю вырос на 9,3%. В это же время число новых заражений за предыдущую неделю выросло на 102,4%.