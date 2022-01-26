Голикова оценила ситуацию с коллективным иммунитетом в России

В настоящее время уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 64,2%. Однако в ряде регионов он снижается. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова заявила на совещании президента Владимира Путина с членами правительства, сообщает РИА Новости.

Уровень коллективного иммунитета на сегодняшний день составляет 64,2%. В ряде регионов, к сожалению, имеет тенденцию к снижению, — сказала вице-премьер.

Он пояснила, что такая ситуация складывается из-за утраты иммунитета первично привитыми россиянами и теми, кто переболел коронавирусом полгода назад.

Голикова добавила, что на сегодняшний день штамм «омикрон» выявлен в 72 регионах России. Уровень госпитализации пациентов с коронавирусом за неделю вырос на 9,3%. При этом в 35 регионах уровень госпитализаций превышает среднероссийский показатель.

Ранее Голикова назвала регионы, которые являются лидерами по уровню коллективного иммунитета. В их число вошли Севастополь, Санкт-Петербург, Карелия и Чукотка. Там данный показатель превышает 80%. Кроме того, приближаются к нему Мурманская, Липецкая, Орловская, Калининградская и Московская области, а также Республика Тыва.