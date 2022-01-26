В России более чем в два раза выросло число заболевших коронавирусом

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с членами правительства сообщила, что за прошлую неделю в России более чем в два раза возросло число людей, заболевших коронавирусом. В этой связи Голикова потребовала всех работодателей перевести на удаленный режим работы максимальное число сотрудников. Также вице-премьер добавила, что на «омикрон» и другие штаммы приходится 52,1% случаев заболевания, на штамм «дельта» — 47,9%

Число новых заражений за прошлую неделю выросло на 102,4%, а показатель госпитализации — на 9,3%,— сказала Голикова.

Ранее Заммэра Москвы Анастасия Ракова допустила появление новых ограничений в Москве из-за коронавируса. Заммэра добавила, что дополнительные ограничения будут вводиться в зависимости от того, как будет справляться с пандемией медицинская система города.

Как сообщается, в Москве наблюдается беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей, за две недели число заболевших выросло в 14 раз. Примерно половину госпитализируемых детей составляют переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям. Для снижения риска инфицирования власти закрыли плановую госпитализацию в детские больницы сроком на три недели.

До этого замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что доля детей среди заразившихся COVID-19 после появления штамма «омикрон» возросла с 10–11% до 15%. Это свидетельствует о том, что новый штамм оказался более заразным для всех возрастных категорий.