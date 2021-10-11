Российские акции на нефть и газ выросли до исторического максимума

Международные инвесторы рекордными за полгода темпами наращивают вложения на российском рынке акций. За минувшую неделю они инвестировали $170 млн. Нерезидентов привлекает сырьевая ориентация российского рынка, который выигрывает от бурного роста цен на нефть и газ, пишет «Коммерсант».

По данным издания, основанным на отчёте BCS Global Markets, на минувшей неделе иностранные инвесторы вложили в российские акции $130 млн. Это в шесть с половиной раз выше объёма инвестиций неделей ранее и максимальный недельный результат с конца марта.

Повышение интереса к российским акциям происходит на фоне роста популярности фондов развивающихся стран. На глобальных рынках инвесторы почувствовали некоторое успокоение, в том числе благодаря решению сената США одобрить законопроект о временном повышении потолка госдолга.

Поэтому инвесторы локально готовы брать больший риск, — отмечает аналитик УК ПСБ Илья Голубов.

На ситуацию повлиял и бурный рост цен на мировом рынке нефти и газа. Основным спросом пользуются акции нефтегазового сектора «Газпрома» и ЛУКОЙЛа. По итогам недели обороты с акциями «Газпрома» на Московской Бирже составили более 250 млрд рублей, что вдвое больше показателя предшествующей недели и максимальный показатель за всю историю. Также интерес отмечался к Сбербанку и производителям удобрений вроде «Фосагро» из-за возможного скачка мировых цен на удобрения.

Однако участники рынка сомневаются в устойчивости наблюдающегося притока. Как отмечает управляющий инвестиционными портфелями Friedrich Wilhelm Raiffeisen Владимир Веденеев, в данном случае имеет место конъюнктурный спрос, продиктованный желанием получить экспозицию на производителей нефти и газа. А Илья Голубов полагает, что российский рынок акций довольно сильно вырос в последние недели и в ближайшее время ему потребуется коррекция.

Ранее резидент экспертного клуба ЦСР Александр Бездольный заявил, что перспективы у рубля до конца года скорее благоприятные, чем негативные: укреплению рубля способствует рост ставки ЦБ и цен на топливо.