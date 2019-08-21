https://static.news.ru/photo/4921bd5c-c417-11e9-9770-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Прокатившиеся по России с начала 2019 года лесные пожары уже принесли 7 млрд рублей убытков. Однако прогнозируемый ущерб за текущий год не превысит сумму прошлогоднего

В пресс-службе Рослесхоза объясняют это тем, что площадь, пройденная огнем в 2019 году, сопоставима с 2018 годом и среднепятилетними значениями. Ущерб от лесных пожаров в 2018 году составил 19 млрд рублей.

В ведомстве также добавили, что в рамках нацпроекта «Экология» в этом году был принят закон о компенсационном лесовосстановлении, согласно которому каждый гектар вырубленного леса арендатор лесного участка обязан восполнить одним гектаром лесных насаждений. Этот закон уже вступил в силу и реализуется. Компенсационные посадки леса прошли в Московской, Калужской областях, в Крыму, Удмуртии и других регионах, сообщили в Рослесхозе.

По состоянию на 4 августа огнём было охвачено 140 247 га леса. Наибольшее количество пожаров было отмечено в Иркутской области (97 236 га), Красноярском крае (37 003 га) и Якутии (1210 га). На труднодоступных территориях, где пожары было решено не тушить, зафиксировано 295 очагов на площади 2 374 206 га, пройденной огнём, писал News.ru.