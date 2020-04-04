Росатом: большинство АЭС увеличили выработку

Корпоративное издание Росатома сообщило о росте выработки электроэнергии в марте 2020 года. Согласно прогнозу аналитиков, в апреле этот показатель снизится на 5–15%.
По данным «Страны Росатом», Смоленская АЭС выработала в марте на 0,35 млрд кВтч электроэнергии больше, чем в феврале 2020 года. Ростовская — на 0,07 млрд кВтч, Курская — на 0,25 млрд кВтч, Калининская — на 0,03 млрд кВтч, Балаковская — на 0,4 млрд кВтч, Билибинская — на 1,1 млрд кВтч.
Однако несмотря на высокие показатели выработки электроэнергии, её потребление в России сократилось на 1,5%.
NEWS.ru информировал ранее, что губернатор Смоленской области Алексей Островский продлил самоизоляцию для жителей до 30 апреля. Из-за этого решения в особом положении оказался город Десногорск, в трёх километрах от которого находится Смоленская АЭС.
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