https://static.news.ru/photo/2e3b1676-46ff-11ea-b0e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandr Altukhov/Russian Look/GlobalLookPress

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» планирует вложить 53 млрд рублей в развитие ЖКХ в регионе. Об этом сообщил ТАСС.

Росатом планирует выделить 53 млрд рублей на модернизацию системы ЖКХ региона, — привели слова губернатора Сахалинской области в ТАСС.

Валерий Лимаренко рассказал, что в программу модернизации ЖКХ войдут 69 проектов. Среди них газовые котельные, мусоросжигательные заводы и другие проекты в сфере ЖКХ.

Губернатор отметил, что регион уже готов к программе, однако точные сроки её реализации не назвал.

Ранее NEWS.ru писал о том, что что в развитие Курильских остров в 2020 году вложат из бюджетов всех уровней — 7,4 млрд рублей. В прошлом году на эти цели из всех источников было вложено 3,5 млрд рублей.