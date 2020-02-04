Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» планирует вложить 53 млрд рублей в развитие ЖКХ в регионе. Об этом
Росатом планирует выделить 53 млрд рублей на модернизацию системы ЖКХ региона, — привели слова губернатора Сахалинской области в ТАСС.
Валерий Лимаренко рассказал, что в программу модернизации ЖКХ войдут 69 проектов. Среди них газовые котельные, мусоросжигательные заводы и другие проекты в сфере ЖКХ.
Губернатор отметил, что регион уже готов к программе, однако точные сроки её реализации не назвал.
Ранее NEWS.ru писал о том, что что в развитие Курильских остров в 2020 году вложат из бюджетов всех уровней — 7,4 млрд рублей. В прошлом году на эти цели из всех источников было вложено 3,5 млрд рублей.
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