Рис в магазинах России подорожал на 36% за год Рост оптовых цен на рис составил 67% с 2021-го

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на рис в России показали суперрост. Килограмм крупы в магазинах за год подорожал на 36,3%, а оптовые расценки и вовсе подскочили на 67,1%, сообщили NEWS.ru в Руспродсоюзе. При этом россияне едят рис в полтора раза чаще, чем гречку. Мы собрали эксклюзивные данные и разобрались в причинах резкого подъема цен. Основная причина — санкции после начала спецоперации на Украине.

Розничные и оптовые цены

Цены на шлифованный рис в рознице выросли на 36,3% за год. В мае 2021-го килограмм крупы стоил 82,6 руб., в мае 2022-го — уже 112,7 руб. И рост цен не успокаивается, в июне они снова поднялись — до 114,7 руб., заявил NEWS.ru зампред правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов.

Оптовые цены на рисовую крупу первого сорта выросли еще сильнее. В мае этого года килограмм стоил 70,7 руб., в июне — 71,5 тыс. руб., а год назад — 42,3 руб. Рост ошеломительный — 67,1%.

Впрочем, по имеющимся у NEWS.ru данным Южного рисового союза (ЮРС), оптовые цены стабилизируются. Средняя цена килограмма отечественной крупы в апреле была 68,5 руб., в мае — 73,9 руб., в июне — снова около 68,5 руб. Иностранная крупа в апреле стоила 113,4 руб. за килограмм, а в мае упала до 100,7 руб. В июне импорт был приостановлен, сообщили в ЮРС.

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Почему так происходит

Вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут объясняет, что новые издержки в цены закладывали все — и сельхозпроизводители, и переработчики, и магазины. Из-за санкций и ослабления рубля ЦБ 28 февраля резко поднял ключевую ставку с 9,5% до 20%. Это привело к удорожанию кредитов для бизнеса. В то же время из-за повышения курса доллара подорожали импортное оборудование на производствах, запчасти для грузовиков и упаковка. А еще нужно было повышать зарплату рабочим, платить больше за транспортировку продукции и учитывать будущие издержки.

Магазины должны продать тысячу тонн риса так, чтобы на эти деньги в будущем закупить еще тонну. И они закладываются на возможный рост цен производителей. Кроме того, к маю рис с прошлого урожая был отправлен в магазины, и производители с переработчиками тоже готовились к издержкам при планировании нового урожая, — сказал эксперт.

Ситуацию усложнило обрушение плотины Федоровского гидроузла на реке Кубань в апреле. Жертв не было, но вода из гидроузла подавалась на краснодарские рисовые поля, дающие стране подавляющую часть продукции. Под угрозой оказалось, по разным оценкам — от 20% до 40% урожая российского риса в этом году. Например, в Российском зерновом союзе, предварительно, ожидают сокращения урожая на 200 тыс. тонн. Из ожидаемых 980 тыс. тонн в этом году. А если сокращается предложение — растут цены.

Как раз на новости о ЧП майские цены производителей подскочили на 15% по сравнению с апрельскими. Но в июне вновь стали опускаться, говорит Александр Корбут.

Фото: Lidia Maria Veles/NEWS.ru Как мы едим рис

Будет ли дефицит

Как сообщил NEWS.ru председатель совета Южного рисового союза Игорь Лобач, власти активно помогают не допустить значительных потерь урожая. 11 мая на реке Кубань была построена временная дамба. Впрочем, через два дня ее размыло, и о ее восстановлении сообщили лишь 21 июня. От дамбы зависит треть всей засеянной рисом площади Краснодарского края.

Тем не менее Лобач не ожидает дефицита риса — ведь только в этом регионе им засеяно 86 тыс. га, и этого хватит, чтобы обеспечить зерном всю страну.

«Еще даже останется. По нашим расчетам, для покрытия продовольственной потребности надо было посеять 72 тыс. га. И еще у нас с прошлых урожаев запасено, наверное, чуть менее 300 тыс. тонн зерна — то есть чуть более 200 тыс. тонн будущей крупы», — добавил он.

Александр Корбут также считает, что напряжения на рынке нет.

Тем не менее в правительстве РФ обсуждают проект постановления об ограничении экспорта риса. Видимо, на всякий случай.