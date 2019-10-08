https://static.news.ru/photo/ed36bafc-e9bd-11e9-9b57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вывел сотрудничество с Саудовской Аравией на новый уровень. По словам главы организации Кирилла Дмитриева, в рамках совместной работы фонд открыл в королевстве своё первое зарубежное представительство.

Филиал будет осуществлять деятельность на основе ранее достигнутых договорённостей и платформ. В частности, речь идёт о Российско-саудовском инвестиционном фонде, созданном РФПИ совместно с Public Investment Fund (PIF) Саудовской Аравии, Платформе для инвестиций в энергетическом секторе, появившейся благодаря партнёрству с Saudi Aramco, и Платформе для инвестиций в технологическом секторе.

На сегодняшний день стороны профинансировали и одобрили более 25 проектов. Совокупный объём вложений составил более $2,5 млрд, сообщается на сайте РФПИ.

Ранее News.ru писал, что Saudi Aramco и РФПИ объявят об инвестициях в российскую компанию — производителя оборудования для нефтяной промышленности «Новомет» во время предстоящего в октябре визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Дмитриев рассказал об этом в кулуарах Российской энергетической недели.