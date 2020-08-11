РФ может предложить Швейцарии и Гонконгу изменение налоговых соглашений

РФ может предложить Швейцарии и Гонконгу изменить двусторонние соглашения об избежании двойного налогообложения, рассказал вице-премьер Алексей Оверчук во время онлайн-совещания главы РФ Владимира Путина с кабмином.
Мы ведём внимательный анализ всех соглашений об избежании двойного налогообложения, которые есть у РФ с зарубежными партнёрами. Сейчас внимательно смотрим на Швейцарию и на Гонконг с точки зрения того, чтобы обратиться к ним с аналогичным предложением, — цитирует политика ТАСС.
Он добавил, что Москва обратилась с предложениями о новых редакциях налоговых соглашений к властям Мальты, Люксембурга и Нидерландов. При этом Мальта и Люксембург дали положительных ответ.
Кремль хочет повысить налоги на дивиденды, выводимые за границу, с 2% до 15%. Инициатива требует внесения корректив в договоры об избежании двойного налогообложения с некоторыми государствами. Кипр уже дал согласие на внесение соответствующих поправок в соглашение с Россией.
По информации Минфина РФ, уже с 2021-го экономика страны начнёт получать дополнительные 130–150 млрд рублей ежегодно от повышения Кипром пошлин на дивиденды. Также Москва предложила Нидерландам, Мальте и Люксембургу пересмотреть соответствующие документы на условиях, схожих с теми, что предложили Кипру.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство финансов РФ согласилось установить трёхлетний переходный период, разрешающий российским компаниям с 2021-го по 2024 год выплачивать дивиденды за рубеж по нулевой налоговой ставке.
О намерении ужесточить условия уплаты дивидендов со следующего года в конце марта заявил президент России Владимир Путин. По его поручению Москва пересматривает ставки налога с популярными у россиян юрисдикциями, например с Мальтой, Кипром и Люксембургом.