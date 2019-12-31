https://static.news.ru/photo/aa937a04-2bc2-11ea-9cd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nord Stream 2 / Paul Langrock

Возможность введения Российской Федерацией санкций в отношении швейцарской компании Allseas из-за приостановки её участия в строительстве газопровода «Северный поток — 2» является коммерческим и не публичным вопросом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Это коммерческие вопросы, которые не могут быть публичными, — цитирует «Интерфакс» представителя Кремля.

Ранее NEWS.ru писал, что швейцарская Allseas отвела все суда из зоны строительства «Северного потока — 2» в Балтийском море. Она занималась укладкой труб для газопровода. В компании уточнили, что группа судов, занимавшаяся работами по газопроводу, будет расформирована. Насколько может в связи с этим затянуться реализация проекта, швейцарская компания умалчивает.

Угроза санкций со стороны США заставила объявить о приостановке работ по укладке труб «Северного потока — 2» компанию Allseas. Её пресс-служба сообщила, что начато сокращение объёмов работ по сооружению газопровода до получения разъяснений со стороны Белого дома. Компания выразила намерение ждать подписания Трампом оборонного бюджета США.